Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen öğrenciyi arama çalışmalarına ara verildi

Muş'ta 10 gün önce Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

Nehirdeki köprüden düştüğü değerlendirilen Muş İMKB Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan'ı arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Ekipler, olumsuz hava koşulları nedeniyle ve havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi.

İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu koordinasyonunda, polis, UMKE, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri ile Ordu, Artvin, Konya ve Ankara Emniyet müdürlüklerinde görevli 46 kurbağa adam, Özkan'ı arama çalışmalarına sabah yeniden başlayacak.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz