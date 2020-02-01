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Muş’ta karda mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı

MUŞ HABERLERİ  | 01.02.2020 11:15 | Son Güncelleme

Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 20 vatandaş, il özel idaresi ekiplerince kurtarıldı.Kentteki etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 20 vatandaş, il özel idaresi ekiplerince kurtarıldı.
Kentteki etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Merkeze bağlı Bostanket grup köy yolunda kar ve tipi nedeniyle ilerleyemeyen 10 araçta 20 vatandaş mahsur kaldı. Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı ve görüş mesafesinin sıfıra düştüğü bölgede bazı araçlar şarampole düştü. Durumun İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bildirilmesiyle 10 köy ve 3 mezranın ulaşımının sağlandığı grup köy yolunda ekipler tarafından kurtarma çalışması başlatıldı. Mahsur kalan araçlara zorlukla ulaşan ekipler, araçları bulunduğu yerden çıkardı. İş makinesinin açtığı yolda ilerleyen araçlar güvenli bir şekilde merkeze ulaştırıldı. Alagün köyünden Muş’a hasta götürürken şarampole düştüklerini ifade eden sürücülerden Çerkez Aktay, kara saplanarak 2 saat mahsur kaldıklarını ve il özel idare ekiplerinin kendilerini bulundukları yerden kurtardığını söyledi.
2,5 saatten beri yolda olduğunu anlatan sürücülerden Ali Rıza Tekin ise yoğun kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük yaşadıklarını ifade etti. 10-15 araçla birlikte mahsur kaldıklarını vurgulayan Tekin, “kar çok var ve iş makinesi de önünü göremiyor. Sağ olsun il özel idaresi ekipleri elinden gelen çabayı gösteriyor.” dedi.
Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Ekip Şefi Tolga Akaydın da Bostankent grup köy yolunda yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 10-15 aracı bulunduğu yerden kurtardıklarını ifade etti.

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