YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş'ta karla kaplı köylerde besiciler hayvanlarına kızakla ot taşıyor

Muş'ta karla kaplı köylerde besiciler hayvanlarına kızakla ot taşıyor

AA AA
12.02.2024 13:39 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta karlı kaplı köylerde yaşayan besiciler, yazın biçtikleri otu kızakla taşıyarak hayvanlarını besliyor.

Muş'ta karla kaplı köylerde besiciler hayvanlarına kızakla ot taşıyor

Varto ilçesinin Gölyayla ve İçmeler köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan aileler, kış boyunca ağıllarda kalan küçükbaş hayvanlarının bakımını zor şartlarda yapıyor.

Yazın biçtikleri otu köye yakın noktalarda istifleyen hayvan sahipleri, kışın da bu otu at ya da eşeklere bağladıkları kızaklarla ağılların bulunduğu alana taşıyor.

Karla kaplı köyde ezdikleri kar örtüsünün üzerine serdikleri otla hayvanları yemleyen besiciler, bakımını yaptıkları hayvanları tekrar ağıllara götürüyor

Hayvan sahiplerinden Veysel Demir, kışın köylerine çok fazla kar yağdığını söyledi.

Yazın biçtikleri otla hayvanları beslediklerini belirten Demir, "Hayvancılıkta mesai saati yok. Sabah kızağımızı alıp ot yığınının olduğu yere gidiyoruz. Yığın etrafında kar varsa ilk onu temizliyoruz. Daha sonra otu çıkarıp ata bağladığımız kızağa yüklüyoruz ve yaklaşık bir kilometre taşıyoruz. Bulunduğumuz bölgenin rakımı yüksek olduğu için havası sert. Fırtına ve kar yağışı olduğu zaman otu ve samanı hayvanlar içerde aç kalmasın diye sırtımızla götürmek zorunda kalıyoruz." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alanya’da Mahmutlar Kreş Ve Çocuk Akademisi’nde sona gelindiAlanya’da Mahmutlar Kreş Ve Çocuk Akademisi’nde sona gelindi
Bingöl’de aranan 3 şahıs yakalandıBingöl’de aranan 3 şahıs yakalandı
Kastamonu'da kalbi duran kişiyi hayata döndüren polislere başarı belgesi verildiKastamonu'da kalbi duran kişiyi hayata döndüren polislere başarı belgesi verildi
Anahtar Kelimeler:
Muş kış

Muş Namaz Vakitleri 13 Şubat Salı

İmsak
05:39
Sabah
07:02
Öğle
12:33
İkindi
15:28
Akşam
17:55
Yatsı
19:12

Muş Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Salı

Öz malazgirt eczanesi
Malazgirt
Derman eczanesi
Varto
Umut eczanesi
Bulanik
Büyük eczanesi
Haskoy
Serhat eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Hem şık hem rahat! Columbia Powder Lite Yelek indirime girdi

Hem şık hem rahat! Columbia Powder Lite Yelek indirime girdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.