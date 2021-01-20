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Muş'ta karla kaplı yolları 6 saatte aşan belediye ve sağlık ekipleri 2 hastanın imdadına yetişti

20.01.2021 09:51 | Son Güncelleme:
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Muş'ta karla kaplı yolları 6 saatte aşan belediye ve sağlık ekipleri 2 hastanın imdadına yetişti

Muş'ta kar nedeniyle yolu kapanan köylerde rahatsızlanan 2 hasta, ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

Merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Sudurağı köyünde rahatsızlan 66 yaşındaki Cevahir Balkan ve merkeze 50 kilometre mesafedeki Aligedik köyünde kalp çarpıntısı olan 20 yaşındaki Zeynep Polat'ın yakınları, yolların kardan kapanması dolayısıyla yardım talebinde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 6 saat süren çalışmayla kapalı yolları açarak sağlık ekiplerinin hastalara ulaşmasını sağladı.

Evlerinde ilk müdahaleleri yapılan Balkan ve Polat, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Karla mücadele ekip şefi Fehim Karakaya, gazetecilere, yolu kapalı 2 köyde hasta olduğu ihbarı üzerine hakarete geçtiklerini söyledi.

Hastalara ulaşmak için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Karakaya, "Bugün 2 hasta kurtardık. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer yolları açmak için çaba gösteriyoruz. Sudurağı ve Aligedik köyünün yolunu açtık. Ambulanslar gelip hastaları götürdü." dedi.

Baba Mehmet Lütfü Polat da kızının rahatsızlanması üzerine sağlık ekiplerinden yardım istediklerini ifade ederek, "Kızımın kalp çarpıntısı başladı. Yardım talebimiz üzerine ekipler geldi. Muhtarımızın desteğiyle karla mücadele ekipleri yolumuzu açtı, Allah devletimizden razı olsun. 'Yol kapalı' diye doktor telefonla bizi yönlendirdi, bu şekilde bu saate kadar dayandık." diye konuştu.

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