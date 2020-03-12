YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş’ta korona virüs provokatörü 2 kişi gözaltına alındı

Muş’ta korona virüs provokatörü 2 kişi gözaltına alındı

MUŞ HABERLERİ  | 12.03.2020 20:30 | Son Güncelleme

Muş’ta bazı sosyal medya hesaplarından korona virüs vakası görüldüğü yönünde paylaşımlar yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından Muş’ta yeni korona virüs (Covid -19) vakası görüldüğü; devlet hastanesinin karantinaya alındığı ve bu durumun kamuoyundan saklandığını iddia eden paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Muş’ta bazı sosyal medya hesaplarından korona virüs vakası görüldüğü yönünde paylaşımlar yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından Muş’ta yeni korona virüs (Covid -19) vakası görüldüğü; devlet hastanesinin karantinaya alındığı ve bu durumun kamuoyundan saklandığını iddia eden paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce sanal devriye faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla paylaşım yaptığı, maksatlı ve provokasyon içeren paylaşım sahipleri hakkında adli işlem başlatılmış olup iki kişi adli mercilerin talimatı ile gözaltına alınmıştır. Bu tür asılsız ve suç unsuru içeren paylaşımlara ilişkin siber devriye faaliyetleri aralıksız devam etmektedir” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Köylüler kooperatif kurdu

Köylüler kooperatif kurdu

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Edremit Belediyesi korona virüs fırsatçılarına karşı harekete geçti

Edremit Belediyesi korona virüs fırsatçılarına karşı harekete geçti

Bartın’da Koronavirüs toplantısı

Bartın’da Koronavirüs toplantısı

TEB'den tüm doktor ve adaylarına avantajlar

TEB'den tüm doktor ve adaylarına avantajlar

Muş Namaz Vakitleri 12 Mart Perşembe

İmsak
05:01
Sabah
06:23
Öğle
12:29
İkindi
15:48
Akşam
18:25
Yatsı
19:41

Muş Nöbetçi Eczaneler12 Mart Perşembe

Merkez Eczanesi
Merkez
Ferhat Eczanesi
Bulanik
Büyük Eczanesi
Haskoy
Özmalazgirt Eczanesi
Malazgirt
Bizim Eczanesi
Varto
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Muş’ta “Uyuşturucu ile Mücadele” toplantısı yapıldı

Muş’ta “Uyuşturucu ile Mücadele” toplantısı yapıldı

Muş’ta 105 köy yolu ulaşıma açıldı

Muş’ta 105 köy yolu ulaşıma açıldı

Muş’ta kar tatili

Muş’ta kar tatili

Emniyetten kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı

Emniyetten kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı

Muş’ta 223 güvenlik korucusu yemin etti

Muş’ta 223 güvenlik korucusu yemin etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.