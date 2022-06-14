Muş'ta köylerde eğitim gören çocuklar göz taramasından geçiriliyor

Türk Kızılay Muş Şubesi gönüllüleri ile Muş Alparslan Üniversitesi Varto Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü öğrencileri, "Önlenebilir Körlük ile Aydınlık Bir Yaşam Projesi" kapsamında köylerde eğitim gören öğrencileri göz taramasından geçiriyor.

Doktor, akademisyen, Kızılay görevlileri ve üniversite öğrencilerinden oluşan 10 kişilik ekip, gittikleri köylerde öğrencilerin göz muayenesini yapıyor, tedaviye ihtiyacı olanları da göz doktoruna yönlendiriyor.

Bu kapsamda merkeze bağlı Kepenek köyüne giderek 7-14 yaş grubu çocukların şaşılık, miyop, alerji ve görme kaybı kontrollerini yapan ekip, 30 bin öğrenciye ulaşarak onlara aydınlık bir gelecek sunmayı hedefliyor.

Türk Kızılay Muş Şubesi Kurucu Başkanı Cengiz Koç, AA muhabirine, yürüttükleri çalışma kapsamında gözünde kusur olan öğrencilerin ailelerini bilgilendirdiklerini ve doktora sevklerini sağladıklarını söyledi.

Öğrencilerin hayata daha sağlıklı bakmalarını istediklerini dile getiren Koç, "Güçlü bir ekiple alandayız. Bize destek veren okul idaresi, öğrenci ve Kızılay gönüllülerine teşekkür ediyorum. Aydınlık bir gelecek için çocukların göz taramalarına devam edeceğiz. Nerede ihtiyaç varsa Kızılay orada olacak. Çünkü çocuklarımız bizim yarınlarımız." dedi.

- "Geleceklerine umut ışığı olmayı hedefliyoruz"

Optisyenlik Bölümü Öğretim Görevlisi Aykut Çağla da doktora yönlendirdikleri çocukların sürecini takip ettiklerini, detayları uzman hocalarına ve ilgili kurumlara ilettiklerini belirtti.

Hedef kitlelerinin kırsal bölgelerde yaşayan çocuklar olduğunu ifade eden Çağla, şöyle konuştu:

"Onların güzel görmesi için böyle bir çalışma gerçekleştirdik. 30 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Çocukların göz hastalıkları, tanı ve teşhis gibi süreçlerini kontrol edip akabinde bu süreci kontrol altına alabilmeyi planlıyoruz. Optisyenlik bölümü olarak diğer illerdeki bölümlerle iletişim halindeyiz. Türkiye'nin dört bir yanında saha tarama faaliyetlerini gerçekleştirip milyonlarca çocuğa ulaşmak, güzel görmelerini sağlayarak geleceklerine umut ışığı olmayı hedefliyoruz."

Kızılay gönüllüsü Dr. Zehra Polat da köy köy dolaşarak çocukları muayene ettiklerini belirterek, "Birçok öğrenci daha önce hiç göz taramasından geçmemiş. İlk defa bizim tarafımızdan muayene edildiler. Birçok şaşılık ve refraksiyon kusuru tespit ettik. Göz hastalıklarının tedavisi 8 yaşından sonra zorlaşıyor. Biz de ilkokul öğrencilerini muayene ediyoruz. Çocukların aydınlık geleceği için sahada çalışıyoruz. Projede yer almaktan çok memnunum." ifadelerini kullandı.

Optisyenlik Bölümü öğrencisi Emirhan Deniz, "Amacımız öğrencilerin gözlerindeki hastalıkları teşhis edip onların geleceğine güzel bir dokunuşta bulunmak. 8 yaşına kadar fark edilemeyen göz kusurlarının tedavisi ilerleyen yaşlarda zorlaşıyor. Onun için erken teşhis çok önemli. Bu çalışmayla bunu sağlamak istiyoruz." dedi.

Göz taraması yapılan öğrencilerden Hümeyra Kalır da duyarlılıklarından dolayı ekip üyelerine teşekkür etti.

