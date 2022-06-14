YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş'ta köylerde eğitim gören çocuklar göz taramasından geçiriliyor

Muş'ta köylerde eğitim gören çocuklar göz taramasından geçiriliyor

14.06.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta köylerde eğitim gören çocuklar göz taramasından geçiriliyor

Türk Kızılay Muş Şubesi gönüllüleri ile Muş Alparslan Üniversitesi Varto Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü öğrencileri, "Önlenebilir Körlük ile Aydınlık Bir Yaşam Projesi" kapsamında köylerde eğitim gören öğrencileri göz taramasından geçiriyor.

Doktor, akademisyen, Kızılay görevlileri ve üniversite öğrencilerinden oluşan 10 kişilik ekip, gittikleri köylerde öğrencilerin göz muayenesini yapıyor, tedaviye ihtiyacı olanları da göz doktoruna yönlendiriyor.

Bu kapsamda merkeze bağlı Kepenek köyüne giderek 7-14 yaş grubu çocukların şaşılık, miyop, alerji ve görme kaybı kontrollerini yapan ekip, 30 bin öğrenciye ulaşarak onlara aydınlık bir gelecek sunmayı hedefliyor.

Türk Kızılay Muş Şubesi Kurucu Başkanı Cengiz Koç, AA muhabirine, yürüttükleri çalışma kapsamında gözünde kusur olan öğrencilerin ailelerini bilgilendirdiklerini ve doktora sevklerini sağladıklarını söyledi.

Öğrencilerin hayata daha sağlıklı bakmalarını istediklerini dile getiren Koç, "Güçlü bir ekiple alandayız. Bize destek veren okul idaresi, öğrenci ve Kızılay gönüllülerine teşekkür ediyorum. Aydınlık bir gelecek için çocukların göz taramalarına devam edeceğiz. Nerede ihtiyaç varsa Kızılay orada olacak. Çünkü çocuklarımız bizim yarınlarımız." dedi.

- "Geleceklerine umut ışığı olmayı hedefliyoruz"

Optisyenlik Bölümü Öğretim Görevlisi Aykut Çağla da doktora yönlendirdikleri çocukların sürecini takip ettiklerini, detayları uzman hocalarına ve ilgili kurumlara ilettiklerini belirtti.

Hedef kitlelerinin kırsal bölgelerde yaşayan çocuklar olduğunu ifade eden Çağla, şöyle konuştu:

"Onların güzel görmesi için böyle bir çalışma gerçekleştirdik. 30 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Çocukların göz hastalıkları, tanı ve teşhis gibi süreçlerini kontrol edip akabinde bu süreci kontrol altına alabilmeyi planlıyoruz. Optisyenlik bölümü olarak diğer illerdeki bölümlerle iletişim halindeyiz. Türkiye'nin dört bir yanında saha tarama faaliyetlerini gerçekleştirip milyonlarca çocuğa ulaşmak, güzel görmelerini sağlayarak geleceklerine umut ışığı olmayı hedefliyoruz."

Kızılay gönüllüsü Dr. Zehra Polat da köy köy dolaşarak çocukları muayene ettiklerini belirterek, "Birçok öğrenci daha önce hiç göz taramasından geçmemiş. İlk defa bizim tarafımızdan muayene edildiler. Birçok şaşılık ve refraksiyon kusuru tespit ettik. Göz hastalıklarının tedavisi 8 yaşından sonra zorlaşıyor. Biz de ilkokul öğrencilerini muayene ediyoruz. Çocukların aydınlık geleceği için sahada çalışıyoruz. Projede yer almaktan çok memnunum." ifadelerini kullandı.

Optisyenlik Bölümü öğrencisi Emirhan Deniz, "Amacımız öğrencilerin gözlerindeki hastalıkları teşhis edip onların geleceğine güzel bir dokunuşta bulunmak. 8 yaşına kadar fark edilemeyen göz kusurlarının tedavisi ilerleyen yaşlarda zorlaşıyor. Onun için erken teşhis çok önemli. Bu çalışmayla bunu sağlamak istiyoruz." dedi.

Göz taraması yapılan öğrencilerden Hümeyra Kalır da duyarlılıklarından dolayı ekip üyelerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Muş'ta ziyaretlerde bulundu:HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Muş'ta ziyaretlerde bulundu:
GÜNCELLEME - Isparta’da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandıGÜNCELLEME - Isparta’da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren 7 arkadaş hastaneye kaldırıldıKocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren 7 arkadaş hastaneye kaldırıldı
Anahtar Kelimeler:
Muş

Muş Namaz Vakitleri 14 Haziran Salı

İmsak
02:51
Sabah
04:42
Öğle
12:19
İkindi
16:14
Akşam
19:47
Yatsı
21:30
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Görünmez tehlike ölüm saçıyor! Verdiği zarar inanılmaz

Görünmez tehlike ölüm saçıyor! Verdiği zarar inanılmaz

Biri 13, biri 15 yaşında! Elinde bıçağıyla salına salına...

Biri 13, biri 15 yaşında! Elinde bıçağıyla salına salına...

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Dikkatsizlik onları bu hale getirdi! Bomba gibi patladı

Dikkatsizlik onları bu hale getirdi! Bomba gibi patladı

Tercihleriniz hayatınızı şekillendirecek!

Tercihleriniz hayatınızı şekillendirecek!

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.