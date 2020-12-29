Muş'ta köylerin alt yapısına 45 milyon 500 bin lira harcandı

"İl Özel İdare ile KÖY-DES tarafından 125 kilometre birinci kat satı kaplama, 60 kilometre ikinci kat satı kaplama, 8 kilometre sıcak asfalt, 260 kilometre stabilize, 200 kilometre yol bakım ve onarımı, 130 bin metrekare parke taşı, 2 köprü ve 47 menfez yapıldı. Bu yıl köylerde yaklaşık 45 milyon 500 lira tutarında yatırım gerçekleştirdik. Her yıl köylerde güzel yatırımlar gerçekleştiriyoruz. 51 köyün içme suyu tesisinin bakım ve onarımını yaptık. Bulanık ilçemize bağlı 6 köy ve 3 mezraya, 8 milyon lira bütçeyle 28 kilometre mesafedeki Malazgirt ilçesinin İyikomşu köyünden içme suyu götürmek için çalışmamız devam ediyor. Önümüzdeki dönemde 30 yıldan beri su sıkıntısı yaşayan yaklaşık 6 bin nüfusun yaşandığı köylerimizin su sorununu tamamen çözeceğiz."

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen verimli ve güzel hizmetler gerçekleştirdiklerini, 2021 yılında daha güzel çalışmalar yapacaklarını anlatan Yentür, şöyle konuştu:

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, bu yıl köylerde yol, su, parke döşeme, sıcak asfalt, köprü ve menfez yapımı için 45 milyon 500 bin lira kaynak kullandıklarını belirtti.

"Vatandaşımız huzurlu oldukça biz de devlet olarak hizmet yapmaya gayret gösteriyoruz." diyen Yentür, bazı köylülerin 1993 yılında terör örgütü PKK'nın baskısı sonucu köylerinden göç ederek büyük şehirlere yerleştiğini anımsattı.

Köylerin alt yapısının güçlendirilmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini aktaran Yentür, "Güvenlik güçlerimizin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'dan temizlenen köylerine geri dönüş yapan vatandaşlarımızın su, yol ve alt yapı sorununu çözdük, çözmeye devam ediyoruz. Birçok vatandaşlarımız doğdukları topraklara dönmeye başladı. Geri dönüşler devam ediyor. Biz de devlet olarak bunun alt yapısını oluşturuyoruz. Vatandaşlarımızın köyüne dönmesi halinde tarım ve hayvancılığa başlayacak. Tarım ve hayvancılığı geliştirerek ekonomiye katkı sağlayacaklar." diye konuştu.

Kayalısu köyü muhtarı Bilal Erez ise 1993'te terör örgütü PKK'nın bakısı sonucu köyü tamamen boşaltmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Güvenlik güçlerimizin gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlar sonucu bölgemiz terörden tamamen temizlendi. Buradan büyük şehirlere göç eden aileler köye dönüş yaparak kendi topraklarında ev yaptı. Vatandaşlarımız tarım ve hayvancılığa başladı. Şu anda huzurlu bir yaşam sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

