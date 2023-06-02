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Muş’ta lise öğrencileri türkülerle şehrin tarihini tanıtıyor

02.06.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu’nun kapılarının açıldığı kadim şehir Muş’ta bir grup öğretmen ve öğrenci, seslendirdikleri türkülerle şehrin tarihini tanıtıyor.

Muş’ta Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencileri ve öğretmenleri, Muş’un kaybolmaya yüz tutmuş türkülerini tarihi mekânlarda seslendirerek şehrin tarihi ve kültürel yapısına dikkat çekti. Şehirde birçok medeniyetten kalma tarihi yapıları ziyaret ederek seslendirdikleri türkülerle kadim tarihi tanıtan öğrenciler, Haspet Kalesi’ne çıkan Haspet Kalesi türküsünü seslendirdi.

Muş Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğretmeni Muazez Ersin, şehrin tarihini ve kaybolmaya yüz tutmuş türküleri tanıtmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, “Öğrenciler ve öğretmenler olarak bugün Haspet Kalesi’ni ziyaret ettik. Öğrencilerimize hem tarihimizi hem de türkülerimizi tanıtmak için böyle bir etkinlik yaptık. Tarihimiz bizim için çok kıymetli. Öğrencilerimizin Muş’umuzun tarihine sahip çıkması için böyle geziler düzenliyoruz. Tarihi ve türkümüzü burada hissettik” dedi.

Muş Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencisi Eyüp Türk ise “Bizler öğretmenlerimiz ile birlikte Muş’un tarihi mekânlarını gezerek kente ait türküleri seslendiriyoruz. Buradaki amacımız, hem tarihimizi tanıtmak hem de kaybolmuş türkülerimizi gün yüzüne çıkarmaktır” şeklinde konuştu.

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