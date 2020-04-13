Muş’ta Millet Bahçesi inşa sürecine başlandı

Muş Valiliği, kentteki bazı spor tesislerinin yer aldığı alanın Millet Bahçesi olarak ilan edildiğini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından inşa sürecinin başlatıldığını bildirdi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığınca mevcut spor tesislerinin yenilenmesi adına 7 bin kişilik yeni stadyum ve sentetik yüzeyli atletizm pisti tesislerinin yapımına başlandığı ve 2020 yılı ekim ayında tesislerin tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Ayrıca Muş’ta amatör futbol müsabakalarının oynanacağı sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı için de gerekli hazırlıkların yapılmış olduğu ve kısa süre içerisinde futbol sahasının hazır hale getirileceği kaydedildi.

