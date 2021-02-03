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Muş’ta muhtarlara “Afet Farkındalık Eğitimi” verildi

03.02.2021 17:45 | Son Güncelleme:
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Muş İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından kentteki mahalle ve köy muhtarlarına “Afet Farkındalık Eğitimi” verildi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı ile AFAD Başkanlığınca 2021 yılı Afet Eğitim Yılı olarak ilan edilerek eğitim seferberliği başlatıldı.

Muş İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından kentteki mahalle ve köy muhtarlarına “Afet Farkındalık Eğitimi” verildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı ile AFAD Başkanlığınca 2021 yılı Afet Eğitim Yılı olarak ilan edilerek eğitim seferberliği başlatıldı. Bu kapsamda Muş AFAD İl Müdürlüğünün yönetim merkezi salonunda, merkez mahalle ve köy muhtarlarına uzmanlarca “Afet Farkındalığı Eğitimi” verildi. Korona virüs salgını nedeniyle 2 güne yayılan eğitimler, aktarılan bilgilerle başarılı bir şekilde tamamlandı.
Eğitim sonrası muhtarlara “Afet Eğitim Yılı” çerçevesinde hazırlanan afiş ve broşürler dağıtılarak, vatandaşların görebileceği yerlere asılması veya dağıtılması hususunda yardımcı olunması istenildi.
Eğitim, AFAD Müdürü Vesyi As ve uzmanların muhtarlara teşekkürü ile sona erdi.

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