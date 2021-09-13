Muş'ta Murat Nehri'ne giren genç boğuldu.

Muş-Varto kara yolunun 21. kilometresindeki Şenova köyü yakınlarında iki arkadaşıyla nehre giren 21 yaşındaki Polat Karadağ, bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, nehirde botla arama çalışması başlattı.

Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, bölgede incelemelerde bulunarak Karadağ'ın ailesini teselli etmeye çalıştı.

Arama çalışmalarına Van Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıçlar da katıldı.

Polis dalgıçlar, yaklaşık 1,5 saatlik arama sonucunda Karadağ'ın cansız bedenine ulaştı.

Karadağ'ın cenazesi otopsi için Muş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Dalgıç polislerden Mehmet Sarı, gazetecilere, ilk olarak gencin suya girdiği bölgede arama başlattıklarını söyledi.

Suyun çok akıntılı olduğunu ifade eden Sarı, "Bunun üzerine akıntı yönüne doğru aramamıza devam ettik. Kişi, düştüğü yerden 250 metre aşağıda, 4 metre suyun içinde yüzüstü vaziyette dalgıç arkadaşlarımız tarafından çıkarılmıştır. Zorlu bir çalışma oldu. Su soğuktu ve karanlığın etkisi çok büyüktü ama yine de şükürler olsun ki kaybolan vatandaşımızı bulduk." dedi.

