YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş'ta Murat Nehri'ne giren genç boğuldu

Muş'ta Murat Nehri'ne giren genç boğuldu

13.09.2021 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta Murat Nehri'ne giren genç boğuldu

Muş'ta Murat Nehri'ne giren genç boğuldu.

Muş-Varto kara yolunun 21. kilometresindeki Şenova köyü yakınlarında iki arkadaşıyla nehre giren 21 yaşındaki Polat Karadağ, bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, nehirde botla arama çalışması başlattı.

Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, bölgede incelemelerde bulunarak Karadağ'ın ailesini teselli etmeye çalıştı.

Arama çalışmalarına Van Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıçlar da katıldı.

Polis dalgıçlar, yaklaşık 1,5 saatlik arama sonucunda Karadağ'ın cansız bedenine ulaştı.

Karadağ'ın cenazesi otopsi için Muş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Dalgıç polislerden Mehmet Sarı, gazetecilere, ilk olarak gencin suya girdiği bölgede arama başlattıklarını söyledi.

Suyun çok akıntılı olduğunu ifade eden Sarı, "Bunun üzerine akıntı yönüne doğru aramamıza devam ettik. Kişi, düştüğü yerden 250 metre aşağıda, 4 metre suyun içinde yüzüstü vaziyette dalgıç arkadaşlarımız tarafından çıkarılmıştır. Zorlu bir çalışma oldu. Su soğuktu ve karanlığın etkisi çok büyüktü ama yine de şükürler olsun ki kaybolan vatandaşımızı bulduk." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
16 yıl sonra karar! Türkiye güzeli Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun mirası itfaiyecilerin16 yıl sonra karar! Türkiye güzeli Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun mirası itfaiyecilerin
Sokak ortasında pitbull dehşeti! Paramparça edecektiSokak ortasında pitbull dehşeti! Paramparça edecekti
Muş'ta 6 katlı binada çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldıMuş'ta 6 katlı binada çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
Muş

Muş Namaz Vakitleri 13 Eylül Pazartesi

İmsak
04:23
Sabah
05:47
Öğle
12:15
İkindi
15:47
Akşam
18:34
Yatsı
19:52

Muş Nöbetçi Eczaneler13 Eylül Pazartesi

Fırat Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Bulanik
Yenihasköy Eczanesi
Haskoy
Büyük Eczanesi
Malazgirt
Şifa Eczanesi
Varto
Tümünü Göster
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da konuştu:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da konuştu:

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Duygun Yarsuvat'ın cenazesi yarın toprağa verilecek

Duygun Yarsuvat'ın cenazesi yarın toprağa verilecek

Öksüz kalan iki kardeş, trafik kazasında ölen anne, baba ve kardeşlerini gözyaşlarıyla uğurladı

Öksüz kalan iki kardeş, trafik kazasında ölen anne, baba ve kardeşlerini gözyaşlarıyla uğurladı

Iğdır elmasında rekolte beklentisi 40 bin ton

Iğdır elmasında rekolte beklentisi 40 bin ton

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.