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Muş'ta Osmanlı ve Selçuklu mimarisiyle 3 bin 700 kişilik cami inşa edildi

28.10.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta Osmanlı ve Selçuklu mimarisiyle 3 bin 700 kişilik cami inşa edildi

Muş'ta Hasköy Merkez Yeni Cami Derneği'nin katkılarıyla 2014 yılında inşaatına başlanan, Osmanlı ve modern mimari izlerini taşıyan 3 bin 700 kişilik caminin kısa sürede ibadete açılması hedefleniyor.

Hasköy ilçesinin Sayanlar Mahallesi'nde 10 bin metrekare alana inşa edilen Kul Zühdü Camisi ve Külliyesi'nin inşaatında sona gelindi.

Dernek Başkanı Cezmi Kaplan, gazetecilere, Mekke'deki camilerden esinlenerek Osmanlı ve Selçuklu mimarisine uygun şekilde proje hazırladıklarını söyledi.

Caminin iç mihrap ve minber kürsüsünün Antalya limra taşından yapıldığını, giriş kapısının Mescid-i Nebevi'nin kapısını örnek alarak inşa ettiklerini anlatan Kaplan, şöyle konuştu:

"Diğer kapıları ise Osmanlı ve Selçuk modeliyle hiç çivi kullanılmadan yapılmıştır. Minarelerini ise Mekke'den örnek getirerek yaptık. Camimiz tek seferde 3 bin 700 kişinin namaz kılabileceği kapasitede. Şu ana kadar 6 milyon 700 bin lira harcama yaptık. Cami, il dışında yaşayan Hasköylüler, ilçe merkezinde ikamet eden vatandaşlar ve Diyanet İşleri Başkanlığının yaptığı yardımla inşa edildi. Ayrıca, Almanya'da yaşayan Zühdü Kul isimli hayırsever bir vatandaşımız 150 bin avro bağışladı."

Camide incelemelerde bulunan Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, dönemin Belediye Başkanı Şefik Taşkın tarafından yer tahsisi yapılan caminin Muş-Bitlis kara yolunun yanında inşa edildiğini söyledi.

Yapılan caminin bölgede modern ve mimarisiyle dikkati çektiğini belirten Karayel, "Hasköy halkının büyük desteği var. İçişleri Bakanımızın bu konuda desteğini gördük. Kendisine teşekkür ediyoruz. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'inde desteğini aldık. İnşallah kısa sürede camimizi ibatede açacağız." dedi.

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