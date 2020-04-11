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Muş’ta park ve bahçelerde korona sessizliği

MUŞ HABERLERİ  | 11.04.2020 14:48 | Son Güncelleme

Muş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşların büyük bir bölümü hafta sonunu evlerinde geçirirken, park ve bahçeler boş kaldı.Kentte vatandaşların büyük bir bölümü Kovid-19 uyarılarına uyarak evlerine çekilmiş durumda.

Muş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşların büyük bir bölümü hafta sonunu evlerinde geçirirken, park ve bahçeler boş kaldı.
Kentte vatandaşların büyük bir bölümü Kovid-19 uyarılarına uyarak evlerine çekilmiş durumda. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı İstasyon Caddesinde araç trafiğinde yoğunluk yaşanmazken, polis ekipleri tarafından da “evde kalın” anonsu yapılıyor. İlkbahar mevsiminde çocuk seslerinin eksik olmadığı Lale Vadisi ve Göletli Park’ta da sessizlik hakim durumda.
Evden ekmek almak için çıktığını ifade eden vatandaşlardan Murat Çakıl, gerekli olmadıkça evden çıkmadığını söyledi. Hafta sonu olmasına rağmen hemen hemen herkesin evinde olduğunu belirten Çakıl, “Uyarıları dikkate alaraktan kimse dışarı çıkmıyor. Bende eve ekmek almak için çıktım.” dedi.

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