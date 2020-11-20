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Muş'ta patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi

MUŞ HABERLERİ  | 20.11.2020 16:59 | Son Güncelleme

Muş'ta patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi

Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, merkeze bağlı Kızılağaç köyü ile Sevik, Hazneki ve Kepir tepeleri bölgelerinde 16-18 Kasım tarihlerinde "Yıldırım-9 Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda, bir sığınak ve 4 jelikan içerisinde 5 el yapımı patlayıcısı düzeneği, el yapımı patlayıcı telsiz komutalı ateşleme düzeneği, 25'er kilogramlık 2 teneke içerisinde el yapımı patlayıcı, 30 siyah elektrik bandı, 550 metre kablo, 40 metre uzunluğunda kendinden eriyen kauçuk bant, 100 metre bakır bobin tel, 10 metre siyah kablo, dolu 12 kilogramlık 3 mutfak tüpü, kablo lehimleme makinası, 120 marka pil, muhtelif miktarda sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ayrıca tespit edilen 3 boş sığınak ve 27 barınma çukuru imha edildi.

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