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Muş'ta polisler ele geçirdikleri uyuşturucuyla "ohh" yazdı

MUŞ HABERLERİ  | 21.12.2020 11:33 | Son Güncelleme

Muş'ta polisler ele geçirdikleri uyuşturucuyla "ohh" yazdı

Muş'ta polis ekipleri ele geçirdiği uyuşturucuyla "ohh" yazarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM Genel Kurulundaki konuşmasına destek verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan" kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma yürütüldü.

Kentte 17 Aralık'ta yapılan operasyonda, 506 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 18 Aralık'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, İçişleri Bakanı Soylu'nun TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmaya destek vermek amacıyla ele geçirilen uyuşturucuyla "ohh" yazdı.

Soylu, konuşmasında Yüksekova'ya ve Şemdinli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacağını, Derecik'te temelleri attıklarını belirterek, "Ohh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh! Not alın not, not." ifadelerini kullanmıştı.

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