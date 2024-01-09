YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş’ta refüje çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

Muş’ta refüje çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

09.01.2024 09:18 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş-Hasköy karayolunda refüje çarparak takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Muş’ta refüje çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Hasköy ilçesinden Muş’a seyreden Ömer İnanç (28) yönetimindeki 65 EY 570 plakalı otomobil, Havalimanı Kavşağı’nda sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçlara ve aydınlatma direğine çarparak takla atıp karşı şeride geçti. Olay yerine çağrılan sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından araçta sıkışan sürücü ve Fırat Koçar (32), araçtan çıkarıldı. Ambulansla Muş Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılar tedavi altına alındı. Kullanılamaz hale gelen otomobil ise, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla otoparka çekildi. Bölgede güvenliği sağlayan jandarma ve polis ekipleri trafik akışını kontrollü bir şekilde sağlarken, VEDAŞ ekipleri yıkılan aydınlatma direğindeki enerjiyi keserek, muhtemel bir tehlikenin önüne geçti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
8. Heritage İstanbul 15-17 Mayıs'ta düzenlenecek8. Heritage İstanbul 15-17 Mayıs'ta düzenlenecek
Elazığ merkezin tek kadın muhtarı öncü oldu, mahalle sakinleri sinemada buluştuElazığ merkezin tek kadın muhtarı öncü oldu, mahalle sakinleri sinemada buluştu
Eskişehirli 22 bisikletli şehitleri anmak için 85 kilometre yol kat ettilerEskişehirli 22 bisikletli şehitleri anmak için 85 kilometre yol kat ettiler
Anahtar Kelimeler:
Muş

Muş Namaz Vakitleri 9 Ocak Salı

İmsak
05:58
Sabah
07:25
Öğle
12:26
İkindi
14:55
Akşam
17:16
Yatsı
18:39

Muş Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Salı

Özlem eczanesi
Malazgirt
Yenihasköy eczanesi
Haskoy
Sifa eczanesi
Varto
Deva eczanesi
Merkez
Güneş eczanesi
Bulanik
Tümünü Göster
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.