YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş’ta serinlemek için suya giren bir kişi kayboldu

Muş’ta serinlemek için suya giren bir kişi kayboldu

MUŞ HABERLERİ  | 16.05.2020 19:06 | Son Güncelleme

Muş’ta serinlemek için Karasu Nehri’ne giren bir kişi suda kayboldu.Olay, Muş’un Hasköy ilçesine bağlı Eşmepınar köyü yakınındaki Karasu Nehri’nde meydana geldi.

Muş’ta serinlemek için Karasu Nehri’ne giren bir kişi suda kayboldu.

Olay, Muş’un Hasköy ilçesine bağlı Eşmepınar köyü yakınındaki Karasu Nehri’nde meydana geldi. Serinlemek için suya girdiği görülen Muhammed Oran, bir süre sonra gözden kayboldu. Oran’ın sudan çıkmadığını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, AFAD ve Bitlis’ten gönderilen polis dalgıçlar ise arama çalışması başlattı. 112 Sağlık ekipleri de bölgede hazırda bekletiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yokBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yok
PARTNERFerhan Şensoy'dan Müjde Ar itirafıFerhan Şensoy'dan Müjde Ar itirafı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehirden Mustafakemalpaşa’ya yatırım yağmuru

Büyükşehirden Mustafakemalpaşa’ya yatırım yağmuru

Düzce Belediyesi denetimlere devam ediyor

Düzce Belediyesi denetimlere devam ediyor

Muş’ta serinlemek için suya giren bir kişi kayboldu

Muş’ta serinlemek için suya giren bir kişi kayboldu

Hemşehrilerinden Mehmet Uygun’a destek

Hemşehrilerinden Mehmet Uygun’a destek

Vali Toraman, ilçelerdeki Korona virüs tedbirlerini denetledi

Vali Toraman, ilçelerdeki Korona virüs tedbirlerini denetledi

Emet polisi gecede maske kontrolü yapıyor

Emet polisi gecede maske kontrolü yapıyor

Muş Namaz Vakitleri 16 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:13
Sabah
04:54
Öğle
12:15
İkindi
16:07
Akşam
19:27
Yatsı
21:00

Muş Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Cumartesi

Sevgi Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Bulanik
Yenihasköy Eczanesi
Haskoy
Özmalazgirt Eczanesi
Malazgirt
Bizim Eczanesi
Varto
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bitlis şehitleri için Muş’ta uğurlama töreni düzenlendi

Bitlis şehitleri için Muş’ta uğurlama töreni düzenlendi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Muşlu bakır ustası, Sağlık Bakanı Koca'nın fotoğrafını tepsiye işledi

Muşlu bakır ustası, Sağlık Bakanı Koca'nın fotoğrafını tepsiye işledi

Muş’ta tarihi eserler ve mağaralar tescillenmeyi bekliyor

Muş’ta tarihi eserler ve mağaralar tescillenmeyi bekliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.