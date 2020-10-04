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Muş’ta serinlemek için suya giren genç boğuldu

MUŞ HABERLERİ  | 04.10.2020 16:47 | Son Güncelleme

Muş’ta serinlemek için Murat Nehri’ne giren 19 yaşındaki genç boğuldu.Alınan bilgilere göre olay, Akkonak köyü yakınlarındaki Murat Nehri’nde meydana geldi.

Muş’ta serinlemek için Murat Nehri’ne giren 19 yaşındaki genç boğuldu.
Alınan bilgilere göre olay, Akkonak köyü yakınlarındaki Murat Nehri’nde meydana geldi. Serinlemek için nehre giren ve bir süre sonra gözden kaybolan 19 yaşındaki Celal Çiftçi’nin sudan çıkmadığını fark eden vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de yer tespiti için çalışma başlattı.
Suyun altında yeri belirlenen Celal Çiftçi, ekipler ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Çiftçi’nin cesedi, sağlık ekiplerince Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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