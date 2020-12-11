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Muş'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

MUŞ HABERLERİ  | 11.12.2020 20:25 | Son Güncelleme

Muş'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Muş'un Bulanık ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, 2 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde 10 Aralık'ta Bulanık ilçesinin Yazbaşı köyünde arama yapıldı.

Bu kapsamda, 5 kaleşnikof piyade tüfeği, 3 tabanca, 6 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 13 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 6 tabanca şarjörü, 898 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 141 tabanca fişeği, 95 av tüfeği ve kartuşu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si hakkında adli tahkikat başlatıldı, 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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