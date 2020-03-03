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Muş’ta silah ve mühimmat kaçakçılarına operasyon

MUŞ HABERLERİ  | 03.03.2020 13:55 | Son Güncelleme

Muş’ta jandarma ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik 28 Şubat günü eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi.

Muş’ta jandarma ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik 28 Şubat günü eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Operasyonda 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 86 adet kaleşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Yakalanan 6 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli tahkikata başlanılmıştır” denildi.

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