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Muş’ta sokağa çıkma kısıtlamasıyla polis denetime başladı

MUŞ HABERLERİ  | 23.05.2020 11:57 | Son Güncelleme

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde 23-26 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentte denetimlere başladı.Korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok noktasında denetimlere başlayan polis, trafiğe çıkan araçları ve vatandaşları tek tek durdurarak, kimlik ve izin belgelerinin olup olmadığını kontrol ediyor.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde 23-26 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentte denetimlere başladı.
Korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok noktasında denetimlere başlayan polis, trafiğe çıkan araçları ve vatandaşları tek tek durdurarak, kimlik ve izin belgelerinin olup olmadığını kontrol ediyor. İzin kağıdı bulunan vatandaşlara sosyal mesafe ve tedbirleri hatırlatan ekipler, kurallara uymayanlara da idari para cezası kesiyor. Ekipler, kısıtlamanın son günü olan 26 Mayıs’a kadar denetimlerini sürdürecek.

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Büyük Eczanesi
Haskoy
Özlem Eczanesi
Malazgirt
Şifa Eczanesi
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