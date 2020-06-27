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Muş’ta sosyal mesafeli YKS maratonu başladı

MUŞ HABERLERİ  | 27.06.2020 10:44 | Son Güncelleme

Muş’ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), adayların sosyal mesafe kurallarına uyarak okullara tek tek alınmasıyla başladı.Muş’ta iki gün sürecek ve üç oturum şeklinde yapılacak olan YKS sınavının ilk oturumuna başlandı.

Muş’ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), adayların sosyal mesafe kurallarına uyarak okullara tek tek alınmasıyla başladı.
Muş’ta iki gün sürecek ve üç oturum şeklinde yapılacak olan YKS sınavının ilk oturumuna başlandı. Sabah saatlerinde aileleriyle birlikte sınava girecekleri okulların önüne gelen adaylar sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde okul bahçesine alındı. Burada adaylar için kurulan alanda önce dezenfektan daha sonra ise maske dağıtımı gerçekleştirildi. Sınav giriş belgeleri kontrol edilen adaylar sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde salonlara alındı.
Adayların içeri girmesiyle kapılar kapatılarak saat 10.15’te sınav maratonu başladı.

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