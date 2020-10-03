YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş’ta STK ve meslek kuruluşlarının etkinlik ve genel kurulları ertelendi

Muş’ta STK ve meslek kuruluşlarının etkinlik ve genel kurulları ertelendi

MUŞ HABERLERİ  | 03.10.2020 11:59 | Son Güncelleme

Muş İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun dünkü toplantısında STK, meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin ertelenmesi kararı alındı.Muş İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 2 Ekim 2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23, 27.

Muş İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun dünkü toplantısında STK, meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin ertelenmesi kararı alındı.
Muş İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 2 Ekim 2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23, 27. ve 72. maddelerine göre, Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz başkanlığında toplanarak gündemdeki konuları görüşüp STK, meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin ertelenmesi kararı alındı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, “Korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Bilindiği üzere dünyada halen Covid-19 salgını ve vaka artışları devam etmekte olup özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı görülmektedir. Birçok Avrupa ülkesinde kişilerin toplu olarak bir araya gelmelerine yönelik yeni kısıtlamalara gidilmektedir. Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir. Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı tarafından bakanlığımıza hitaben gönderilen ilgi yazıda; “Dünyayı tehdit etmeye devam eden korona virüs pandemisine yönelik olarak; Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu ve Sağlık Bakanlığı’nca ülkemizdeki ve Dünya’daki en güncel bilimsel gelişmeler ve deneyimler takip edilmekte, bu kapsamda pandeminin ülkemizdeki kontrolüne yönelik çalışmalar yürütülmekte teknik rehberler ve protokoller yayınlamakta ve güncellenmektedir. Dünyada halen korona virüs vaka artışları devam etmektedir. Ülkemizde de korona virüs vakalarının devam etmekte olması, her ne kadar vaka sayıları belirli bir düzeyde kontrol altına alınmış olsa da önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle damlacık yolu ile bulaşan solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığının artış gösterebilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu, fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmamasını ve ileri tarihe ertelenmesini önermiştir.” denilmektedir. Bu çerçevede, Sağlık Bakanlığının ilgi yazısı ve Korona virüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak, 2 Ekim 2020 tarihinden itibaren 1 Aralık 2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin (genel kurul gibi toplantılar dahil olmak üzere) ertelenmesi gerektiği değerlendirilmiştir. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararına varılmıştır” ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSinem Çalhanoğlu-Hakan Çalhanoğlu çiftinden müjdeli haberSinem Çalhanoğlu-Hakan Çalhanoğlu çiftinden müjdeli haber
Uyuşturucu bağımlısı papaz, 21 aylık bebeğe şeytan çıkarma ayini yaptı! Uyuşturucu bağımlısı papaz, 21 aylık bebeğe şeytan çıkarma ayini yaptı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Erdek’te ‘Yasak tür ve balık boyu” denetimi
Erdek’te ‘Yasak tür ve balık boyu” denetimi
Denizlispor’a taze kan
Denizlispor’a taze kan
ADÜ Rektörü Aldemir; “Bizim verilmeyecek hiçbir hesabımız yok”
ADÜ Rektörü Aldemir; “Bizim verilmeyecek hiçbir hesabımız yok”
Gaziantep’te uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından 12 kişi tutuklandı
Gaziantep’te uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından 12 kişi tutuklandı
Camiler Haftasında anlamlı açılış
Camiler Haftasında anlamlı açılış
Oltu’da itfaiyecilere sürpriz kutlama
Oltu’da itfaiyecilere sürpriz kutlama

Muş Namaz Vakitleri 3 Ekim Cumartesi

İmsak
04:44
Sabah
06:05
Öğle
12:08
İkindi
15:25
Akşam
18:01
Yatsı
19:17

Muş Nöbetçi Eczaneler 3 Ekim Cumartesi

Yeni Yaşam Eczanesi
Merkez
Samra Eczanesi
Bulanik
Hayat Eczanesi
Haskoy
Özmalazgirt Eczanesi
Malazgirt
Şifa Eczanesi
Varto
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Muş'ta mandaların nehirde serinlemesi renkli görüntüler oluşturdu
Muş'ta mandaların nehirde serinlemesi renkli görüntüler oluşturdu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
'Muş Sevgi Kapısı' Projesi Ile Öğrencilere Takı Ve Filografi Eğitimi Veriliyor
'Muş Sevgi Kapısı' Projesi Ile Öğrencilere Takı Ve Filografi Eğitimi Veriliyor
Muş'ta 55 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Muş'ta 55 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.