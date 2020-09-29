YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş’ta suya giren Suriye uyruklu bir kişi boğuldu

Muş’ta suya giren Suriye uyruklu bir kişi boğuldu

MUŞ HABERLERİ  | 29.09.2020 21:07 | Son Güncelleme

Muş’ta balık tutmak için Murat Nehrine girdiği iddia edilen Suriye uyruklu bir kişi boğuldu.Alınan bilgilere göre olay, Muratgören köyü yakınlarındaki Murat Nehrinde meydana geldi.

Muş’ta balık tutmak için Murat Nehrine girdiği iddia edilen Suriye uyruklu bir kişi boğuldu.
Alınan bilgilere göre olay, Muratgören köyü yakınlarındaki Murat Nehrinde meydana geldi. Balık tutmak için nehre giren ve bir süre sonra gözden kaybolan Suriye uyruklu 18 yaşındaki genç gözden kaybolunca, vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de yer tespiti için çalışma başlattı.
Bitlis İl Emniyet Müdürlüğünden bölgeye sevk edilen dalgıç polisler tarafından yapılan arama tarama çalışmasıyla Suriye uyruklu gencin cesedi bulunduğu yerden çıkarıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Çölde tespit edildi! 120 bin yıllık Çölde tespit edildi! 120 bin yıllık
'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı 'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Cinsel istismardan suçlanan şahıs konuştu
Cinsel istismardan suçlanan şahıs konuştu
Kayseri'de akrabalarını öldüren 3 zanlı tutuklandı
Kayseri'de akrabalarını öldüren 3 zanlı tutuklandı
Kavşakta iki otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı
Kavşakta iki otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı
Evinin karşısında çalışan işçilere konser verdi
Evinin karşısında çalışan işçilere konser verdi
Tabela işçilerin üzerine düştü: 2 yaralı
Tabela işçilerin üzerine düştü: 2 yaralı
Ağrı Dağı’nın zirvesinde 3 gün 2 gece kalan Dağcı, Türkiye’nin 81 farklı zirvesine tırmanacak
Ağrı Dağı’nın zirvesinde 3 gün 2 gece kalan Dağcı, Türkiye’nin 81 farklı zirvesine tırmanacak

Muş Namaz Vakitleri 29 Eylül Salı

İmsak
04:40
Sabah
06:01
Öğle
12:09
İkindi
15:30
Akşam
18:08
Yatsı
19:24

Muş Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Salı

Fırat Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Bulanik
Büyük Eczanesi
Haskoy
Başak Eczanesi
Malazgirt
Bizim Eczanesi
Varto
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Muş'ta şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı, 4 araçta hasara neden oldu
Muş'ta şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı, 4 araçta hasara neden oldu
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Muş’ta tefecilik operasyonu
Muş’ta tefecilik operasyonu
Ödüllü dişçi Malazgirt’te klinik açtı
Ödüllü dişçi Malazgirt’te klinik açtı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.