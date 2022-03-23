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Muş'ta taşımalı eğitime kar engeli

23.03.2022 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta taşımalı eğitime kar engeli

Muş'ta yoğun kar nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Kent için yoğun kar uyarısının yapıldığı bildirilen açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 23 Mart Çarşamba günü il genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildiği aktarıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Muş

Muş Namaz Vakitleri 23 Mart Çarşamba

İmsak
04:44
Sabah
06:07
Öğle
12:26
İkindi
15:53
Akşam
18:35
Yatsı
19:52
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER

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