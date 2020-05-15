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Muş’ta terör operasyonu

MUŞ HABERLERİ  | 15.05.2020 13:48 | Son Güncelleme

Muş’ta jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda el yapımı patlayıcı düzeneği ve mühimmat ele geçirildi.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi maksadıyla yapılan istihbari çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Muş’ta jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda el yapımı patlayıcı düzeneği ve mühimmat ele geçirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi maksadıyla yapılan istihbari çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Son dönemde icra edilen operasyonlarda, BTÖ mensuplarına ait tespit edilen 4 sığınak imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. 1 adet patlatılmaya hazır halde büyük mutfak tüpü kullanılarak hazırlanmış EYP düzeneği ve 50 metre kablo, 1 adet havan mühimmatı, 33 adet silah mühimmatı, 1 adet şarjör, 1 adet el telsizi ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

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Akşam
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Yatsı
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Muş Nöbetçi Eczaneler15 Mayıs Cuma

Demir Eczanesi
Merkez
Ferhat Eczanesi
Bulanik
Hayat Eczanesi
Haskoy
Büyük Eczanesi
Malazgirt
Derman Eczanesi
Varto
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