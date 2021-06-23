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Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

23.06.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Muş'un Varto ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Varto ilçesine bağlı Çalıdere köyü kırsalında Eren-4 operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, toprağa gömülü 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör ve 1002 kalaşnikof piyade tüfeğine ait fişek ele geçirildi.

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