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Muş’ta terör örgütüne ait malzeme ele geçirildi

MUŞ HABERLERİ  | 18.12.2020 20:11 | Son Güncelleme

Muş’un Şenyayla Davderal Bölgesi’nde “Yıldırım-9 Operasyonu” kapsamında terör örgütü PKK/KCK’ya ait olduğu tespit edilen malzemeler ele geçirildi.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Şenyayla Davderal Bölgesi’nde Yıldırım-9 Operasyonu kapsamında 18 Aralık 2020 tarihinde icra edilen operasyonda 2 depo içerisinde; 582 büyük pil, 155 metre kablo, 2 çift ayakkabı, 1 tabanca kılıfı, 1 çiftli şarjör kılıfı, 6 şemsiye, 1 palaska, 2 çadır, 1 dinamo ve mekanizması, 1 küçük tüp, 1 akü ve muhtelif miktarda yaşam ve sağlık malzemesinin ele geçirildiği belirtildi.

Muş’un Şenyayla Davderal Bölgesi’nde “Yıldırım-9 Operasyonu” kapsamında terör örgütü PKK/KCK’ya ait olduğu tespit edilen malzemeler ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Şenyayla Davderal Bölgesi’nde Yıldırım-9 Operasyonu kapsamında 18 Aralık 2020 tarihinde icra edilen operasyonda 2 depo içerisinde; 582 büyük pil, 155 metre kablo, 2 çift ayakkabı, 1 tabanca kılıfı, 1 çiftli şarjör kılıfı, 6 şemsiye, 1 palaska, 2 çadır, 1 dinamo ve mekanizması, 1 küçük tüp, 1 akü ve muhtelif miktarda yaşam ve sağlık malzemesinin ele geçirildiği belirtildi.

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