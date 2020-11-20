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Muş’ta terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi

MUŞ HABERLERİ  | 20.11.2020 17:21 | Son Güncelleme

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen “Yıldırım-9 Operasyonu” kapsamında tespit edilen sığınak ve jelikan içerisinde mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Kızılağaç beldesindeki Sevik, Hazneki ve Kepir tepeleri bölgelerinde Yıldırım-9 Operasyonu kapsamında 16, 17 ve 18 Kasım 2020 tarihinde operasyon icra edildiği belirtildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen “Yıldırım-9 Operasyonu” kapsamında tespit edilen sığınak ve jelikan içerisinde mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Kızılağaç beldesindeki Sevik, Hazneki ve Kepir tepeleri bölgelerinde Yıldırım-9 Operasyonu kapsamında 16, 17 ve 18 Kasım 2020 tarihinde operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, Operasyonda terör örgütüne ait olduğu tespit edilen 1 adet sığınak ve 4 adet jelikan içerisinde; 5 adet EYP düzeneği, 1 adet EYP telsiz komutalı ateşleme düzeneği, 2 adet 25’er kilogramlık teneke içerisinde EYP, 30 adet siyah elektrik bandı, 550 metre uzunlukta 0,75 milimetre çapında kablo, 40 metre uzunluğunda kendinden eriyen kauçuk bant, 100 metre uzunlukta 1 milimetre çapında bakır bobin tel, 10 metre 2x1,5 milimetre çapında siyah kablo, 3 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü (dolu), 1 adet kablo lehimleme makinesi, 120 adet pil, muhtelif miktarda sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirildi” denildi.
Açıklamada, ayrıca 3 adet boş sığınak ve 27 adet barınma çukurunun da tespit edilerek imha edildiği belirtildi.

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