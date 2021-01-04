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Muş’ta terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi

MUŞ HABERLERİ  | 04.01.2021 16:27 | Son Güncelleme

Muş’ta jandarma ekipleri tarafından yürütülen “Yıldırım-9 Operasyonu” kapsamında terör örgütü PKK/KCK’ya ait mühimmat ele geçirildi.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Hasköy ilçesi Koğuktaş köyü Pirtik Deresi bölgesine operasyon yapıldığı belirtildi.

Muş’ta jandarma ekipleri tarafından yürütülen “Yıldırım-9 Operasyonu” kapsamında terör örgütü PKK/KCK’ya ait mühimmat ele geçirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Hasköy ilçesi Koğuktaş köyü Pirtik Deresi bölgesine operasyon yapıldığı belirtildi. Yıldırım-9 Operasyonu kapsamında 2 Ocak 2021 tarihinde icra edilen operasyonda terör örgütüne ait tespit edilen bir depo içerisinde; 2 el bombası, 635 kalaşnikof mühimmatının ele geçirildiği bildirildi.

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