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Muş'ta terörden arındırılan Şenyayla huzura kavuştu

MUŞ HABERLERİ  | 26.06.2020 13:10 | Son Güncelleme

Muş'ta terörden arındırılan Şenyayla huzura kavuştu

Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonları sayesinde huzura kavuşan Muş'un Şenyayla ve Kozma Dağı bölgesi, yeniden tarım ve hayvancılığa açıldı.

Muş, Diyarbakır ve Bingöl sınırları arasında yer alan, 2 bin 500 rakımlı Şenyayla ve Kozma Dağı, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla terörden temizlenmesinin ardından yeniden "şen" günlerine kavuştu.

Terör saldırıları nedeniyle 27 yıl önce ayrıldığı köyüne huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla geri dönen Abdülhaluk Akman, terk ettiği topraklarına dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Tarım arazilerini yeniden ektiklerini anlatan Akman, "Bölgemizde huzurun ve güvenin sağlandığı buraya ailemle rahat bir şekilde geldik. Kışlık sebze ihtiyacımı karşılamak için yaklaşık bir dönüm alanda ekim gerçekleştirdik. Köyümüze dönmek için müracaatlarımızı yaptık. Yeniden köye yerleşerek tarım ve hayvancılık yapacağız ve önümüzdeki dönemlerde ürün elde etmek için daha fazla ekim yapacağız." diye konuştu.

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