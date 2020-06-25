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Muş'ta TFF standartlarına uygun futbol sahası yapımına başlandı

MUŞ HABERLERİ  | 25.06.2020 22:33 | Son Güncelleme

Muş'ta TFF standartlarına uygun futbol sahası yapımına başlandı

Muş Valiliğince Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) standartlarına uygun sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımına başlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezine bağlı Zafer Mahallesi'nde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis edilen arsa üzerinde Muş Valiliğince sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımına başlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Merkezde gençlerin antrenmanlarını yapabileceği ve TFF standartlarına göre resmi müsabakaların da oynanacağı futbol sahası yapımına başlandı. Söz konusu alanda ilerleyen süreçte gerekli projelerin yapılmasını, ödeneklerin alınmasını müteakip voleybol ve basketbol sahaları ile açık tenis kortu ve yürüyüş yollarının yapımı da planlanmaktadır. Ayrıca Yeni Şehir Stadı'nın yapım işi ve sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapım ihalesi süreci devam etmektedir. İlimize, gençlerimize ve spor camiasına hayırlı olmasını diliyoruz."

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