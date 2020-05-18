Muş'ta toplam 28 ton kapasiteli süt toplama üniteleri kurulacak

Muş'ta, hayata geçirilecek ve yüzlerce çiftçinin faydalanacağı "Bulanık İlçesi Süt Soğuk Zinciri Projesi" kapsamında 7 yerleşim yerinde toplam 28 ton kapasiteli süt toplama üniteleri kurulacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bulanık ilçesinde uygulanacak ve 1 milyon 334 bin 816,46 liraya mal olması beklenen proje hem kentin ekonomisine hem de hayvancılık potansiyelinin ortaya çıkarılmasına katkı sağlayacak.

"Bulanık ilçesi Süt Soğuk Zinciri Projesi"ne ilişkin Muş Valiliği'nde toplantı düzenlendi.

Toplantıya katılan Vali İlker Gündüzöz, Muş'un Türkiye'nin üçüncü büyük ovasına sahip olduğunu ve topraklarının yüzde 90'ından fazlasının tarıma elverişli olduğunu belirtti.

Bulanık, Malazgirt ve Liz ovalarının varlığının kenti tarım ve hayvancılığa dayalı sektörler açısından öne çıkardığını aktaran Gündüzöz, "Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) 2020 çalışma programı kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı güdümlü proje desteği ile toplam 1 milyon 334 bin 816,46 lira bütçeli Bulanık İlçesi Süt Soğuk Zinciri Projesi onaylanmış bulunmaktadır." ifadesini kullandı.