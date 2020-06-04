Muş’ta trafik kazası; 3 yaralı

Muş’un Korkut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Korkut ilçesine bağlı Oğulbalı köyü yakınlarında meydana geldi. Kazası ihbarını alan Muş Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, bölgeye 2 personel 1 adet tam donanımlı arama ve kurtarma aracı sevk edildi. Kazada otomobil ile kapalı kasa kamyonetin sonucu araç içerisinde sıkışan yaralılar AFAD ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılıp olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilerek tedavileri yapılmak üzere hastaneye sevk edildiler. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.



