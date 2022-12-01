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Muş'ta üniversite öğrencileri harçlıklarıyla sahipsiz hayvanları besliyor

01.12.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta bir grup üniversite öğrencisi, harçlıkları ve hayvanseverlerin desteğiyle aldıkları mamalarla sahipsiz hayvanları besliyor.

Muş Alparslan Üniversitesinin farklı bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, 2 yıldan bu yana belirledikleri alanlara temin ettikleri mamaları bırakıyor.

Muş Alparslan Üniversitesi Varto Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Murat Kaymaz, AA muhabirine, öğrencilerle, "can dostlar için bir kap mama" sloganıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.

Farklı illerden gelen öğrencilerin, harçlıklarıyla ve hayvanseverlerin desteğiyle aldıkları mamalarla sahipsiz hayvanları beslediklerini ifade eden Kaymaz, şöyle konuştu:

"Havaların soğumasıyla ilimizde bulanan hayvanların yiyecek bulmakta zorluk çekeceğini biliyoruz. 2 yıldır düzenli yaptığımız çalışmayı gelecek günlerde artırmayı planlıyoruz. Öğrencilerimiz bu konuda bir farkındalık oluşturmak istiyor. Bunun topluma örnek olacağını umut ediyoruz. Muş'ta yaklaşık 20 kilometrelik alanda 4 farklı lokasyonda öğrencilerimizle beraber yüzlerce can dostumuza mama veriyoruz."

Öğrencilerden Gürkan Aslan, "bir kap mama" sloganıyla 2 yıl önce çalışmaya başladıklarını anlattı.

Haftada en az 2-3 kez hayvanları beslemeye gittiklerini belirten Aslan, "Arkadaşlarımızdan topladığımız paralarla mama alıyoruz, hayırseverlerin de desteği oluyor. Hayvanların bizi gördüklerinde sevindiklerini hissediyoruz." dedi.

Garibe Doğru, "Hayvanlar yiyecek bulmakta zorlanıyor. Aç olduklarını ve üşüdüklerini söyleyemiyorlar. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu izi mutlu etiyor." diye konuştu.

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Muş Alparslan Üniversitesi Muş köpek mama can dostlar

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