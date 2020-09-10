YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

MUŞ HABERLERİ  | 10.09.2020 13:07 | Son Güncelleme

Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Muş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü araştırmalar sonucu Ağrı'dan temin edilen sentetik uyuşturucunun Muş'a getirileceği bilgisine ulaştı.

Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün, havaalanı yolunda durdurdukları araçta uyuşturucu arama köpeği "Caka" ile yaptıkları aramada, 556,12 gram sentetik uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 155 lira ele geçirdi.

Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Hakkımda bilinen yanlışları dinlerken ben''Hakkımda bilinen yanlışları dinlerken ben'
Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi
En Çok Okunan Yerel Haberler
MHP, Diyarbakır’da ilçe kongrelerini tamamladı
MHP, Diyarbakır’da ilçe kongrelerini tamamladı
Başkan Büyükakın, Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu'nu inceledi
Başkan Büyükakın, Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu'nu inceledi
Vali Atay “Karantinaya uymayanlar yurtlara alınacak”
Vali Atay “Karantinaya uymayanlar yurtlara alınacak”
GÜNCELLEME - Denizli'de eski nişanlısının bulunduğu otomobile ateş eden zanlı tutuklandı
GÜNCELLEME - Denizli'de eski nişanlısının bulunduğu otomobile ateş eden zanlı tutuklandı
Çaykur Rizespor, Süper Lig'e Fenerbahçe galibiyetiyle başlamayı hedefliyor
Çaykur Rizespor, Süper Lig'e Fenerbahçe galibiyetiyle başlamayı hedefliyor
Erol Mütercimler hakkında suç duyuru
Erol Mütercimler hakkında suç duyuru

Muş Namaz Vakitleri 10 Eylül Perşembe

İmsak
04:20
Sabah
05:44
Öğle
12:16
İkindi
15:50
Akşam
18:38
Yatsı
19:57

Muş Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Perşembe

Muş Eczanesi
Merkez
Serhat Eczanesi
Bulanik
Yenihasköy Eczanesi
Haskoy
Özlem Eczanesi
Malazgirt
Derman Eczanesi
Varto
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt’te
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt’te
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Muş'ta 55 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Muş'ta 55 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.