Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Muş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü araştırmalar sonucu Ağrı'dan temin edilen sentetik uyuşturucunun Muş'a getirileceği bilgisine ulaştı.

Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün, havaalanı yolunda durdurdukları araçta uyuşturucu arama köpeği "Caka" ile yaptıkları aramada, 556,12 gram sentetik uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 155 lira ele geçirdi.

Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.

