YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram eroin ele geçirildi

Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram eroin ele geçirildi

28.10.2021 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram eroin ele geçirildi

Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram eroin ele geçirildi

Muş'ta, uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram eroin ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 26 Ekim'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

6 kilogram eroin ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sembol haline gelmişti! Yeni trendSembol haline gelmişti! Yeni trend
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önünde eylem yaptıMuş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önünde eylem yaptı
Anahtar Kelimeler:
Muş

Muş Namaz Vakitleri 28 Ekim Perşembe

İmsak
05:07
Sabah
06:30
Öğle
12:03
İkindi
14:59
Akşam
17:26
Yatsı
18:44

Muş Nöbetçi Eczaneler28 Ekim Perşembe

Demir Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Bulanik
Şifa Eczanesi
Haskoy
Özmalazgirt Eczanesi
Malazgirt
Şifa Eczanesi
Varto
Demir Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Bulanik
Tümünü Göster
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Çaykur Rizespor, galibiyet serisi hedefliyor

Çaykur Rizespor, galibiyet serisi hedefliyor

Tokat'ta uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tokat'ta uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de kaçak 148 bin boş, 85 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

Kocaeli'de kaçak 148 bin boş, 85 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.