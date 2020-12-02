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Muş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı

MUŞ HABERLERİ  | 02.12.2020 19:55 | Son Güncelleme

Muş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı

Muş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" yapan kişi ve organizasyonlara yönelik 30 Kasım'da operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 833 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği bildirilen açıklamada, gözaltına alınan 4 kişiden 2'sinin tutuklandığı, 2'sinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı.

Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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