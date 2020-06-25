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Muş'ta uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi

MUŞ HABERLERİ  | 25.06.2020 18:38 | Son Güncelleme

Muş'ta uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi

Muş'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız silah ile mühimmat ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, ateşli silah, bıçak ve diğer aletlerle işlenen suçlara ilişkin çalışma yürüttüğü belirtildi.

Bu kapsamda 24 Haziran'da operasyon düzenlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonda 2 kalaşnikof uzun namlulu silah ve bu silaha ait 7 şarjör ile 228 fişek, uzun namlulu silaha ait seyyar dipçik, keskin nişancı silahına ait şarjör, 2 keskin nişancı silahına ait fişek, 2 tabanca ve buna ait 3 şarjör ile 66 fişek, av tüfeği ve 69 av tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. ​Olayla ilgili gözaltına alınarak dün Muş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 5 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, 4'ü ise adli makamlarca serbest bırakılmıştır."

Açıklamada, her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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