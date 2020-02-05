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Muş'ta VEDAŞ ekiplerinin zorlu kış mesaisi

MUŞ HABERLERİ  | 05.02.2020 20:06 | Son Güncelleme

Muş'ta VEDAŞ ekiplerinin zorlu kış mesaisi

Muş'ta Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, kar, tipi ve şiddetli rüzgar nedeniyle kentte yaşanan elektrik arızalarını gidermek için yoğun çaba sarf ediyor.

Ekipler, bu kapsamda kent merkezine 80 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mezrası yakınlarında kar ve tipi nedeniyle elektrik direğinin devrilmesi sonucu yaşanan arızayı gidermek için çalışma başlattı.

Zorlu arazi şartlarında araçların çıkamadığı bölgelere at sırtında ulaşmaya çalışan ekipler, yer yer de direkleri sırtlarında taşıyarak karda ilerlemeye çalıştı.

Arızanın meydana geldiği bölgeye güçlükle ulaşan ekipler, devrilen direğin yerine yenisini dikerek kopan enerji nakil hatlarını da yeniledi.

VEDAŞ İl Müdürü Eşref Şentürk, yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle 29 elektrik direğinin devrildiğini söyledi.

Ekiplerin onarım çalışmalarını sürdürdükleri belirten Şentürk, şunları kaydetti:

''Şu an için yolu kapalı olan 8 mezramızda enerji kesintisi yaşanmaktadır. Olumsuz hava şartları nedeniyle Mescitli köyümüzü ve Karaağaç mezramızı enerjilendiren 29 adet direğimiz hasar gördü. Ekiplerimiz bu arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Araçların gidemediği bölgelere at sırtında ya da yaya ulaşmaya çalışıyoruz. Kar ve tipiye rağmen tüm imkanlarımızı seferber ederek enerjisiz bölge kalmaması için seferber olduk."

Mezra sakinlerinden Cüneyt Korkmaz arızaların giderilmesi için yoğun çaba gösteren ekiplere yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getirerek "Biz de yardımcı olmak için atla malzeme taşıyoruz. Çünkü arazi engebeli ve yer yer 1,5 metre kar olduğu için araçla arıza yerine ulaşmak mümkün değil." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik arızası Muş VEDAŞ

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