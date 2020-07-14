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Muş'ta yapılan desteklerle manda sayısı 7 bin 100'e ulaştı

MUŞ HABERLERİ  | 14.07.2020 12:34 | Son Güncelleme

Muş'ta yapılan desteklerle manda sayısı 7 bin 100'e ulaştı

Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, kentte sayıları 7 bin 100'e ulaşan mandalardan yılda 14 bin ton süt elde edilerek ekonomiye 200 milyon katkı sağlandığını belirtti.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen destekler sayesinde kentteki manda varlığının sürekli arttığını söyledi.

Muş'un hayvancılık bakımından önemli bir merkez olduğuna işaret eden Aydın, "Bölgede büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde manda önemli bir kalem oluşturuyor. İlimiz, bölgede manda sayısı bakımından ikinci, Türkiye'de ise 6. sırada yer alıyor. İl genelinde 7 bin 100 civarında manda bulunuyor. Manda sayısının artmasında Bakanlığımızın sunduğu destekler etkili oldu. Bakanlığımız, 2 bin 500 civarındaki anaç manda başına bin 100 lira destek veriyor. Çiftçilerimiz de mandacılığa yöneldi. Yılda mandalardan elde edilen 14 bin ton süt, yoğurt, kaymak ve peynire dönüştürülüyor. Bu ürünlerden ilin ekonomisine yaklaşık 200 milyon lira katkı sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Muş Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yüksel Erkul da birkaç yıl öncesine kadar kentte bitme noktasına gelen manda yetiştiriciliğinin, "Halk Elinde Manda Islahı Projesi"yle yeniden canlandığını belirtti.

Manda yetiştiriciliğine önemli desteklerin verildiğini vurgulayan Erkul, bu sayede kentte sayıları sürekli artan mandaların, ekonomiye büyük katkı sunduğunu kaydetti.

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