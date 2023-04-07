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Muş'ta Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanlığı 1. Olağanüstü Kongresi yapıldı

07.04.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta, Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanlığı 1. Olağanüstü Kongresi gerçekleştirildi.

Muş'ta Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanlığı 1. Olağanüstü Kongresi yapıldı

Öğretmenevinde yapılan kongrede konuşan Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Sadık Çat, vatandaşların, partilerine büyük bir teveccühünün olduğunu söyledi.

En yakın zamanda Genel Başkan Fatih Erbakan önderliğinde, Cumhur İttifakı ile milli görüşü meclise taşıyacaklarını belirten Çat, "Elbette kolay olmayacak, zahmetler yaşayacağız. Ancak biz 'imkansız' demek yerine yılmadan, yıkılmadan, takatimizin son damlasına kadar hak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Gücünü medya patronlarından, holdinglerden ve dış güçlerden değil, önce Allah'tan, sonra bu aziz milletten alan Yeniden Refah Partimizi, milletimiz için bir an evvel meclise taşıyacağız. Milletimize söz verdik. Bu sözleri yerine getirmek için durmadan çalışıyoruz." diye konuştu.

Seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağını hatırlatan Çat, şunları kaydetti:

"Bu seçim çok farklı bir seçim olacak. Karşımızda tam bir benzemezler ittifakı var. Adı her ne kadar Millet İttifakı olsa da milletimizden haberi olmayan bu benzemezler, istikrarı bozmak ve milletimizin huzurunu kaçırmak için ellerinden geleni yapıyor. Sol, sosyalist ve komünistin bir araya geldiği 6'lı masayla karşı karşıyayız. Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinin neredeyse her gün bir video ile desteklediği, hatta FETÖ'nün önde gelen isimlerinin, yazdıkları yazılarla destek verdikleri ve kazanmasını istedikleri bir 6'lı masayla karşı karşıyayız. Ellerinde bir çözümleri yok. Sadece 'Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun' kafasındalar. Biz bu kafada olamayız. Cumhur İttifakı'nda yer aldık. Taraf olmayan bertaraf olur. Milletimiz, 14 Mayıs'ta, Yeniden Refah Partisini meclise taşıyarak gereken cevabı verecektir."

İl Başkanı Kerem Şen de kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Merkez İlçe Başkanlığına seçilen Sabri Bayramoğlu ise kongreye katılan partililere teşekkür etti.

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