YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş'ta yolda mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı

Muş'ta yolda mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı

MUŞ HABERLERİ  | 01.02.2020 11:58 | Son Güncelleme

Muş'ta yolda mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda mahsur kalan 20 kişi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Boskanket grup köy yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 10 araçtaki 20 kişi, karla mücadele ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, yolu temizledikten sonra araçları kara saplanan araçları çıkardı. Mahsur kalanlar, uzun süren çalışmalar sonucu köylerine ulaşabildi.

Çerkez Aktay, aracın kara saplanması nedeniyle ilerleyemeyince ekiplerden yardım istediklerini söyledi. Karda iki saat mahsur kaldıklarını belirten Aktay, yola açarak köylerine ulaşmalarını sağlayan karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

Ali Rıza Tekin ise yoğun kar nedeniyle ilerlemekte güçlük yaşadıklarını bildirerek, "Çok fazla kar var. İş makinesi operatörü önünü göremiyor. Ekipler bizim için seferber oldu. Allah onlardan razı olsun." dedi.

İl Özel İdaresi ekip şefi Tolga Akaydın da hem köy yollarını açmaya hem de mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için yoğun çaba gösterdiklerini aktardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kar Yağışı mahsur kalma Muş

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

40 kadın mikrogirişimci sertifikasını aldı

40 kadın mikrogirişimci sertifikasını aldı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Zeynep, kemandaki ustalığı ile dikkat çekiyor

Zeynep, kemandaki ustalığı ile dikkat çekiyor

Özalp ilçesinden depremzedeler için yardım kampanyası

Özalp ilçesinden depremzedeler için yardım kampanyası

Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı

Muş Namaz Vakitleri 1 Şubat Cumartesi

İmsak
05:50
Sabah
07:14
Öğle
12:32
İkindi
15:17
Akşam
17:41
Yatsı
19:00

Muş Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Cumartesi

Çetin Eczanesi
Merkez
Yenihasköy Eczanesi
Haskoy
Özmalazgirt Eczanesi
Malazgirt
Derman Eczanesi
Varto
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Malazgirt’te karne sevinci

Malazgirt’te karne sevinci

İlçede kurt dehşeti

İlçede kurt dehşeti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.