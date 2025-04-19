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  4. Mustafa Alper Avcı: "Mücadeleden kopmadan, top rakipteyken doğru pozisyon aldık"

Mustafa Alper Avcı: "Mücadeleden kopmadan, top rakipteyken doğru pozisyon aldık"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.04.2025 19:54
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bizim oyuncularımız genç, potansiyelli ve milli takımlara giden, yurt dışından takip edilen oyuncular. Mücadeleden kopmadan, top rakipteyken doğru pozisyon aldık" dedi.

Mustafa Alper Avcı: "Mücadeleden kopmadan, top rakipteyken doğru pozisyon aldık"

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Trabzsonspor’u konuk eden Adana Demirspor, müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, sahada 90 dakika boyunca iyi mücadele eden bir oyuncu grubunun olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Pazartesi günkü Eyüpspor maçının ardından kendi ayarlarımıza dönmemiz gerekiyordu. Aslında bizim oyuncularımız genç, potansiyelli ve milli takımlara giden, yurt dışından takip edilen oyuncular. Mücadeleden kopmadan, top rakipteyken doğru pozisyon aldık. Topa sahipken yapmamız gereken, bulduğumuz pozisyonları daha net kullanmaktı. Son dakikada Arda’nın bir pozisyonu vardı. Müsabakalardan ve skordan bağımsız bir şekilde oyuncularımızı kazanabiliriz."

"TARAFTARLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Maç boyu taraftarların takımı desteklediğini ve bundan memnun olduğunu belirten Avcı, "Kalan maçlarda da bu şekilde devam edersek; hem oyun hem de kulübün beklentileri adına, üzerimize düşeni yapacağımıza inanıyorum. Ayrıca stattaki seyircilere iyi futbol izlettiğimizi düşünüyorum. Onların desteği, bizim için çok önemli. Biz teknik heyet ve futbolcular olarak saha içinde kalmaya çalışıyoruz. Onların kırılgan yapısına en büyük destek stada gelen taraftarlar oldu. Onlara da çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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