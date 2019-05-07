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Mustafa Cengiz: Galatasaray Spor Kulübü Başkanı tehdit edilemez ve makamı asla pazarlık konusu yapılamaz

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.05.2019 18:01 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Genel Kurul'da eski başkanlardan Faruk Süren'in kendisine karşı, 'Seçime git, seni ibra etsinler' şeklinde bir söylemi olduğunu dile getirerek "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı tehdit edilemez ve makamı asla pazarlık konusu yapılamaz" dedi.

Mustafa Cengiz: Galatasaray Spor Kulübü Başkanı tehdit edilemez ve makamı asla pazarlık konusu yapılamaz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, medyada yer alan ve kulübün eski başkanlarından Faruk Süren ile arasında geçenlere ilişkin yapılan haberler hakkında açıklamalarda bulundu.

Kulübün resmi sitesinden Başkan Mustafa Cengiz imzalı yapılan açıklama şöyle:

“1 Mayıs 2019 tarihinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde spor müdürleriyle yapılan yemekli sohbet toplantısında kullandığım bir kısım ifadelerin bazı medya organları tarafından yanlış değerlendirildiği görülmüştür. Basın açıklamasından ziyade, samimi dost sohbeti ortamında gerçekleşen bu yemek esnasında camiamızın güncel konularından en önemlisi olan ibrasızlık konusu gündeme geldiği sırada kullandığım ifadeler kamuoyunda yanlış bir algı oluşmasına neden olmuştur. Bu ifadeler, ibra oylaması yapıldığı sırada eski başkanlarımızdan Faruk Süren’in Genel Kurul’la pazarlık yaparcasına "Seçime git, seni ibra etsinler" şeklindeki tehdidi karşısında gösterdiğim tepkiyi anlatmaya yöneliktir. Kaldı ki; Genel Kurulu da küçük düşüren bu teklife, hiçbir Galatasaray Başkanı’nın olumlu yanıt vermesi düşünülemez. Sohbet esnasında kullandığım ifadeler, başkanlık makamına yapılan bu saygısızlığı anlatmaya yöneliktir. Galatasaray’da görev yapmış tüm başkanlarımıza minnet borçluyuz ancak bilinmelidir ki; Galatasaray Spor Kulübü Başkanı tehdit edilemez ve makamı asla pazarlık konusu yapılamaz.

  1. Şampiyonluğa yürüdüğümüz bugünlerde gündemi bu tür konularla meşgul etmek yerine, tüm camiayı şampiyonluk yolunda birlik ve beraberliğe davet ediyorum."
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allahına kurban başkan adamsın sen adamın hasısın vizyonu senden ögrensin dilenmciler muhaaa
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