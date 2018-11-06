SPOR

Mustafa Cengiz: Her şeyin farkındayız, ağır konuşmasını da biliriz

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.11.2018 21:07 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, PFDK'ya sevklerin ardından sert açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamaya tepki gösteren Mustafa Cengiz, her şeyin farkında olduklarını ve çifte standart olmaması gerektiğini söyledi.

Mustafa Cengiz: Her şeyin farkındayız, ağır konuşmasını da biliriz

Olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler açıklandı. Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'den teknik direktör Fatih Terim'e kadar önemli isimler ve futbolcular, Fenerbahçe'den ise iki futbolcu PFDK'ya sevk edildi.

Sarı Kırmızılı cepheden bu sevke çok sert tepki gösterildi. Mustafa Cengiz de Schalke maçı öncesi TRT Spor'un sorularını yanıtladı.

İşte Mustafa Cengiz'in o açıklamaları:

Tabir-i caizse biz ağır konuşmasını da biliriz. Biz bundan imtina ediyoruz. Bu suskunluğumuzu yanlış anladılar. Bizi pasif gördüler.

Yaptığımız açıklamada hiçbir şekilde fanatiklik yok. Bugüne kadar hiç ağzımızı açmadık ve buna rağmen bu yapıldı. Bizim suskunluğumuz asaletimizden geliyor.

İnsanı hayvandan ayıran en önemli unsurlardan biri edeptir. Ateşi körükleyen ile ateşe tepki verenler bir araya getirildi. Hakem de bu ateşi körükledi. Biz daha ağır ceza aldık. Lütfen bu yanlıştan dönün.

Rakip takımın açıklamasında benim teknik direktörüme, yardımcı antrenörüme 'mahalle kabadayısı' dedi, bu nasıl ve nerenin jargonudur? Milleti aptal, alemi sersem zannetmesinler. Biz her şeyin farkındayız. Verilecek kararlarda çifte standart olmasın.

Ünlü oyuncudan üstsüz protestoÜnlü oyuncudan üstsüz protesto
Felipe Melo TFF'yi istifaya davet etti!Felipe Melo TFF'yi istifaya davet etti!
Galatasaray, PFDK sevklerinin ardından açıklama yaptı!Galatasaray, PFDK sevklerinin ardından açıklama yaptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray mustafa cengiz

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Olaylı Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde PFDK'ya sevk edilenler belli oldu

Olaylı Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde PFDK'ya sevk edilenler belli oldu

Galatasaray önce başvurdu, PSG önce kabul edildi

Galatasaray önce başvurdu, PSG önce kabul edildi

Osmanlıspor'da Mustafa Reşit Akçay dönemi bitti

Osmanlıspor'da Mustafa Reşit Akçay dönemi bitti

G.Saray'a tarihi ceza kapıda!

G.Saray'a tarihi ceza kapıda!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 8 yorum
yalan mı mahalle Kabadayısi değiller mi
Sert açıklama yapınca her dönem ceza veremeyen federasyonların eseri fatihler hasanlar azizler vs vs
sizde de suç var bunlar hetsene telekomda son düdük çaldığında kasıtlı olay çıkarıyorlar niye gs nin sahası kapansın futbolcular ceza alsın bu sene görevi jailsona verilmiş tiyatro aynı siz seyredin eliniz armut topluyor ordaki maçtan sonra aynısı yapın kısasa kısas hakemlerde onlardan tff onlardan allahtan şike yok
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mustafa Cengiz: Her şeyin farkındayız, ağır konuşmasını da biliriz

Mustafa Cengiz: Her şeyin farkındayız, ağır konuşmasını da biliriz

Felipe Melo TFF'yi istifaya davet etti!

Felipe Melo TFF'yi istifaya davet etti!

Galatasaray, PFDK sevklerinin ardından açıklama yaptı!

Galatasaray, PFDK sevklerinin ardından açıklama yaptı!

Galatasaraylı futbolcular, PFDK sevklerinin ardından ortak paylaşım yaptı!

Galatasaraylı futbolcular, PFDK sevklerinin ardından ortak paylaşım yaptı!

G.Saray'a tarihi ceza kapıda!

G.Saray'a tarihi ceza kapıda!

Fatih Terim'den PFDK sevki sonrası olay paylaşım

Fatih Terim'den PFDK sevki sonrası olay paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.