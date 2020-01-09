SPOR
  4. Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'tan Jesse Sekidika açıklaması

Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'tan Jesse Sekidika açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.01.2020 19:02 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Jesse Sekidika transferi sonrası Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'tan açıklamalar geldi. Albayrak, "Aramıza hoş geldi. En az 20 sene bu formayı çıkarmayacaksın dedim. Çok mutlu oldu" ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'tan Jesse Sekidika açıklaması

Galatasaray, Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika'nın transferini resmi olarak tamamladı. Sağlık kontrollerinin ardından kendisini Galatasaray'a 4.5 yıllığına bağlayan imzayı atan Sekidika, Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile birlikte ilk açıklamalarını yaptı.

"ÖLÜMÜNE, MERT, DÜRÜST BİR NEFER..."

Jesse'nin Galatasaray'a ciddi katkıda bulunacağını dile getiren Başkan Mustafa Cengiz, "Sevgili Jesse, stratejik ve yeniden yapılanan gençleşme politikamıza çok uygun bir futbolcu. Biz inşallah sahada da onun ölümüne, mert, dürüst, adil yarış içinde en ciddi katkıyı takımımıza ve camiamıza yapacağına inanıyoruz. Biz onun dürüst yarışta her zaman Galatasaray bayrağını en tepeye taşıma mücadelesinde bir nefer, bir takım oyuncusu olarak görev alacağına inanıyoruz. Allah utandırmasın." diye konuştu.

"EN AZ 20 YIL OYNARSIN"

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise onun uzun yıllar Galatasaray forması giyeceğine inandığının altını çizdi. İkinci Başkan Albayrak, "Aramıza hoş geldi. Kendisine başarılar diliyorum. 'En az 20 sene bu formayı çıkarmayacaksın' dedim. Kendisi de çok mutlu olduğunu ifade etti. Florya'daki futbolcu arkadaşlarıyla da görüşmüş. Çok iyi bir ortam olduğunu söyledi. Kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"BU FIRSATI KULLANACAĞIM"

Yeni transfer Sekidika ise Galatasaray'ın çok büyük bir camia olduğunu belirterek, "Çok büyük bir kulübe geldim. Çok mutluyum. Bu büyük fırsatı kullanacağım. Galatasaray her zaman istediğim bir yerdi." açıklamasını yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSGK duyurdu: Avukat, doktor, çalışan milyonlara müjde...SGK duyurdu: Avukat, doktor, çalışan milyonlara müjde...
Galatasaray transferi resmen açıkladıGalatasaray transferi resmen açıkladı
G.Saray'ın 3. transferinde Albayrak detayı!G.Saray'ın 3. transferinde Albayrak detayı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray mustafa cengiz abdurrahim albayrak jesse sekidika açıklama en az 20 yıl oynarsın

En Çok Okunan Haberler

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

G.Saray'da ayrılık! Yeni takımı belli oldu

G.Saray'da ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Ara transferde bir bomba daha patladı

Ara transferde bir bomba daha patladı

İşte Beşiktaş'ın yeni forveti

İşte Beşiktaş'ın yeni forveti

Efsane futbolcunun eşi sosyal medyayı salladı

Efsane futbolcunun eşi sosyal medyayı salladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Falcao transferini böyle açıkladılar! Tarihe geçti

Falcao transferini böyle açıkladılar! Tarihe geçti

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

G.Saray için kayyum tehlikesi!

G.Saray için kayyum tehlikesi!

Galatasaray yıldız oyuncuyla anlaştı!

Galatasaray yıldız oyuncuyla anlaştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'tan Jesse Sekidika açıklaması

Abdurrahim Albayrak'tan flaş açıklama!

Son dakika: Galatasaray Jesse Sekidika transferini resmen açıkladı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Jesse Sekidika transferinde Abdurrahim Albayrak detayı!

G.Saray'ın 3. transferinde Albayrak detayı!

Galatasaray'da Babel Ajax'a gidiyor

G.Saray'da ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Galatasaraylı Radamel Falcao'nun kıyafeti olay oldu

Radamel Falcao'nun kıyafeti olay oldu

Galatasaray aradığı stoperi Arjantin'de buldu! Luis Abram...

G.Saray aradığı yıldızı Arjantin'de buldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.