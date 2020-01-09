Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'tan Jesse Sekidika açıklaması

Galatasaray, Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika'nın transferini resmi olarak tamamladı. Sağlık kontrollerinin ardından kendisini Galatasaray'a 4.5 yıllığına bağlayan imzayı atan Sekidika, Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile birlikte ilk açıklamalarını yaptı.
Jesse'nin Galatasaray'a ciddi katkıda bulunacağını dile getiren Başkan Mustafa Cengiz, "Sevgili Jesse, stratejik ve yeniden yapılanan gençleşme politikamıza çok uygun bir futbolcu. Biz inşallah sahada da onun ölümüne, mert, dürüst, adil yarış içinde en ciddi katkıyı takımımıza ve camiamıza yapacağına inanıyoruz. Biz onun dürüst yarışta her zaman Galatasaray bayrağını en tepeye taşıma mücadelesinde bir nefer, bir takım oyuncusu olarak görev alacağına inanıyoruz. Allah utandırmasın." diye konuştu.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise onun uzun yıllar Galatasaray forması giyeceğine inandığının altını çizdi. İkinci Başkan Albayrak, "Aramıza hoş geldi. Kendisine başarılar diliyorum. 'En az 20 sene bu formayı çıkarmayacaksın' dedim. Kendisi de çok mutlu olduğunu ifade etti. Florya'daki futbolcu arkadaşlarıyla da görüşmüş. Çok iyi bir ortam olduğunu söyledi. Kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Yeni transfer Sekidika ise Galatasaray'ın çok büyük bir camia olduğunu belirterek, "Çok büyük bir kulübe geldim. Çok mutluyum. Bu büyük fırsatı kullanacağım. Galatasaray her zaman istediğim bir yerdi." açıklamasını yaptı.
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