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Mustafa Dündar çarşıyı ziyaret etti, yoğunluk haberlerine tepki gösterdi

BURSA HABERLERİ  | 15.05.2020 18:03 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’nın çarşı ve pazarlarında salgına karşı alınan tedbirlere uyulmadan alış veriş yapıldığı yönündeki yorumlara tepki gösterdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’nın çarşı ve pazarlarında salgına karşı alınan tedbirlere uyulmadan alış veriş yapıldığı yönündeki yorumlara tepki gösterdi. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni ziyaret eden Başkan Dündar, sokağa çıkma ve bayram üzeri yoğunluğuna rağmen hem işletmelerin hem de vatandaşların başta maske, ateş ölçe ve mağaza içi sosyal mesafeye uyduklarını açıkladı.
Bazı haberlerde ve sosyal medyada Bursalıların virüsü dikkate almadan çarşı ve pazar yerlerinde yoğunluk oluşturduğu yönündeki algıyı eleştiren Başkan Dündar, “Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgının ülkemizde görülmeyle birlikte hükümetimiz anında bir takım tedbirler aldı. Alınan bu tedbirlere tüm ülke halkının uymasıyla birlikte, salgına karşı başarılı bir mücadele yürüttük. Olumlu sonuçlar elde ettik. Şimdi yavaş yavaş normalleşme sürecine giriyoruz. Sosyal ve ekonomik yaşamı yeni bir düzen içerisinde sürdürüyoruz. Ramazan ayı, alış veriş açısında yoğun geçen bir dönem. Dükkanların ve çarşıların uzun bir süre kapalı kaldıktan sonra yeniden açılması, bazı noktalarda yoğunlaşmaya vesile oluyor. Özellikle hafta sonları için uygulanan sokağa çıkma yasakları öncesinde vatandaş ihtiyaçlarını karşılamak istiyor. Bu da bazı yerlerde yoğunluk yaşanmasına neden oluyor” dedi.
Bursa’da Tarihi Çarşı ve Hanlar bölgesinde sosyal mesafeye ve salgına karşı alınan tedbirlere uyulmadan alış veriş yapıldığı yönündeki yorumlara sert tepki gösteren Başkan Dündar, “Bursa’da insan yoğunluğunun en fazla olduğu Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni ziyaret ettik. Haberlerde bahsedilen, sosyal medyada fotoğrafları paylaşılan bu bölgede gördüğümüz kadarıyla o kadar bir yoğunluk yok. Vatandaşlarımız sosyal mesafe kuralına uyarak alış veriş yapıyor. Aldığımız tedbirler neticesinde yoğunluğu önlemek için pazara giriş ve çıkışları ayırdık. Vatandaşlarımıza maske dağıtıyoruz. Koyduğumuz el dezenfektanları ile vatandaşlarımız bireysel hijyenlerini sağlıyor. Vatandaşlarımızda tedbirlere uyuyor. Benim görmüş olduğum yoğunluk bahsedildiği ve abartıldığı gibi bir yoğunluk değil. Hem esnafımız hem de vatandaşlarımız kurallara ve tedbirlere uyuyorlar. İnşallah bayram haftasını da bir sıkıntı yaşamadan, kurallara uyup sağlıklı bir şekilde alış verişlerimizi yaparak geçireceğiz. Ben tüm halkımıza hayırlı ramazanlar diliyorum” diye konuştu.

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