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Mustafa Ertuğrul Aker Parkı sezona yetişecek

ANTALYA HABERLERİ  | 02.03.2020 13:56 | Son Güncelleme

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’nda yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.Kemer Belediyesi’ne ait alandaki çalışmalar son hızla devam ediyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’nda yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
Kemer Belediyesi’ne ait alandaki çalışmalar son hızla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında yapılacak olan çay bahçesini Kemer Belediyesi işleterek halka daha refah bir ortamda hizmet vermesi planlanıyor. Belediye ekipleri, çalışmalar kapsamında parkın içerisindeki eski yapıları yıkarak, yeni bir görünüm için düzenleme çalışmalarına başladı.
Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Olbia Park olarak bilinen Mustafa Ertuğrul Aker Parkı içerisinde düzenleme çalışmalarının son hızla devam ettiğini söyledi. Belediye ekiplerinin, parkı yaz sezonuna kadar yetiştirebilmek için üstün çaba sarf ettiğini ifade eden Topaloğlu, “Park içerisinde çay bahçesi, tuvaletler ve daha yeşil modern bir alan oluşturacağız. Halkımız, belediyemizin işleteceği çay bahçesinde daha huzurlu ve refah bir ortamda vakit geçirebilecek. Sahilde yapılan çalışmalarda da duş kabinleri, soyunma odaları yapılacak. Halkımızın daha geniş bir alanda denize girebilmesi için sahil alanında genişletme çalışmalarımız devam ediyor. Kemer halkı bizi izlemeye devam etsin.” dedi.

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