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Mustafa için 3 donör bulundu

ÇORUM HABERLERİ  | 22.02.2020 13:34 | Son Güncelleme

Genetik kan hastalığı olan ve kemik iliği nakli bekleyen 3 yaşındaki Mustafa Janberk Ağuş için 3 tane tam uyumlu donör bulunduğu bildirildi.Anne Cansu Yener Ağuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu güzel haberi vermek için Mustafa Janberk Ağuş ile karşınızdayız.

Mustafa için 3 donör bulundu

Genetik kan hastalığı olan ve kemik iliği nakli bekleyen 3 yaşındaki Mustafa Janberk Ağuş için 3 tane tam uyumlu donör bulunduğu bildirildi.
Anne Cansu Yener Ağuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu güzel haberi vermek için Mustafa Janberk Ağuş ile karşınızdayız. Bizim hepinizi, tüm sevenlerimize çok güzel bir haberimiz var. Mustafa Janberk’e 3 tane tam uyumlu donör adayı bulundu. 2 tanesi Amerika, 1 tanesi de Almanya’da. Onlarla iletişime geçilecek. Umarım iletişim sağlıklı bir şekilde sağlanır. Bağışçı olmayı kabul ederler. Çok mutluyuz. Bu mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Hep birlikte teşekkür ediyoruz. İnşallah vazgeçmezler ve bize şifa olurlar” ifadelerini kullandı.

Mustafa için 3 donör bulundu

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